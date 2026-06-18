Taşköprü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
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Taşköprü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

18.06.2026 14:27
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Taşköprü HEM, yıl sonu sergisini açtı; 2346 kursiyer eğitim aldı ve kursiyerler mini konser verdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Taşköprü HEM Müdürü Bilgihan Değirmenci, açılışta yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezlerinin yalnızca kurs verilen kurumlar değil, bireylerin kendilerini geliştirdiği, meslek sahibi olduğu ve üretime katılarak sosyal hayatta daha aktif rol aldığı önemli eğitim merkezleri olduğunu anlattı.

Taşköprü HEM'de bu eğitim öğretim döneminde 145 kurs açıldığını belirten Değirmenci, bu kurslardan 611 erkek ve 1735 kadın olmak üzere 2 bin 346 kursiyerin faydalandığını söyledi.

Programda daha sonra saz kursuna katılan kursiyerler mini konser verdi.

Sergi, 20 Haziran Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

Açılışa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşköprü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika

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