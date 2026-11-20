Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sis etkisini gösteriyor. Kentin üzerini saran sis tabakası dronla havadan kaydedilirken, görüntülerde binaların ve şehrin bir kesiminin sis bulutları içinde kaybolduğu izlendi.
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20.11.2026 13:39:02. #7.13#
SON DAKİKA: Taşköprü'de sis etkili oluyor, binaların bulutlar arasında kaybolduğu dronla görüldü - Son Dakika
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