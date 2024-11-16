Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mehmet Y. idaresindeki 37 AH 648 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Çetmi köyü mevkisinde Bayram G'nin kullandığı 37 LJ 504 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Bayram G. yönetimindeki araçta bulunan Hediye G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Taşköprü'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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