Taşköprü\'de Traktör-Otomobil Kazası

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İsmail Yıldırım idaresindeki 37 EV 690 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 37 ABS 531 plakalı traktör, Kornopa köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada İsmail Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti, traktör sürücüsü E.K. ise yaralandı.
Yaralı ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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