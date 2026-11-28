Taşova Belediyesi Sanayi Mahallesi'nde bozulan yolları kış gelmeden asfaltlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşova Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yolların yenilenmesi amacıyla Sanayi Mahallesi'nde asfalt kaplama çalışması yaptı. Başkan Ömer Özalp, çalışmaların kış gelmeden tamamlanmasını hedeflediklerini ve ulaşımın daha güvenli hale gelmesini amaçladıklarını söyledi.
AMASYA(AA) – Taşova Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yolların yenilenmesi amacıyla Sanayi mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Sanayi Mahallesinde bozulan yollarda asfalt kaplama çalışması yaptıklarını belirtti.
Çalışmaların kış mevsimi gelmeden tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Özalp, amaçlarının vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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