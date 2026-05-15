Amasya Taşova\'da Engelliler Haftası coşkulu etkinliklerle kutlandı

15.05.2026 17:58
Amasya'nın Taşova ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında, özel öğrencilerin el işi sergisi açıldı ve pasta kesildi. Okul müdürü Serkan Ünal, toplumla bütünleşmeyi vurgularken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, engelli vatandaşların eşit eğitim hakkına dikkat çekti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Engelliler Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Özkan Ağış İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel öğrencileri tarafından yapılan el işi ürünler sergisi açılıp hafta dolayısıyla pasta kesildi.

Amaçlarının özel öğrencileri toplum içerisinde yer almalarını sağlamak olduğunu belirten okul müdürü Serkan Ünal,

".Engelliler Haftası'nda bu özel çocuklarımızı unutmadığımızı ve hatırlandığını göstermek istedik. Bu özel çocuklarımızın da bir şeyler üretebildiğini göstermek ve toplum ile iç, içe olduğunu göstermek istedik. Özel çocuklarımızın eğitiminde özel çaba gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Kaymakam Salih Kartal, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

-Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Engelliler Derneğini ziyaret etti

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Engelliler Haftası dolayısıyla Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı ziyaret etti.

Tümer yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların eğitim öğretimden eşit faydalanmaları için her türlü alt yapının oluşturulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

