Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 otomobil ve bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yavuz Çatal'ın kullandığı 51 AKR 857 plakalı ve Gündüz Balta'nın kullandığı 34 KGJ 565 plakalı otomobiller ile Samet Akpınar'ın kullandığı 55 AOR 479 plakalı hafif ticari araç Dörtyol köyü mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Taşova'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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