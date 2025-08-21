Taşova\'da köy muhtarlarına yangın söndürme eğitimi verildi

Taşova'da köy muhtarları ile azalara yangın söndürme eğitimi verildi.

Taşova Kaymakamlığınca Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi'nde Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilen eğitim verildi.

Eğitim öncesi konuşan Kaymakam Salih Kartal, köy muhtarlarıyla böylesine önemli bir konuda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kartal, yangın esnasında vatandaşlar ile görevlilerin özveriyle çalıştığını ifade ederek, önemli olanın yangının çıkmasını engelleyecek tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Tarlalarda hasat yapan biçerdöverlerin yanında mutlaka yangın söndürücü tankerlerin olması gerektiğini bunun takibini muhtarların yapacağını belirten Kartal, "Anız yakılmaması konusunda vatandaşlarımız mutlaka uyarıları yapılacak. Anız yakmanın hem tarımsal bir faydası yok hem de yanan anızların içerisindeki canlıların yanmasından dolayı dinen uygun değil. En önemli görev muhtarlarımıza düşmektedir. Su tankeri eksik olan köylerimize tanker desteği çalışmalarımız devam etmektedir. Yangınla mücadele her yıl daha da önem kazanmaya başladı." dedi.

Kaymakam Kartal, eğitimlerin süreceğini her vatandaşa ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, köy muhtarlarına ve azalarına önce pratik daha sonra uygulamalı yangın eğitimi verdi.