Taşova'da köy muhtarlarına yangın söndürme eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taşova'da köy muhtarlarına yangın söndürme eğitimi verildi

Taşova\'da köy muhtarlarına yangın söndürme eğitimi verildi
21.08.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşova'da köy muhtarları ile azalara yangın söndürme eğitimi verildi.

Taşova'da köy muhtarları ile azalara yangın söndürme eğitimi verildi.

Taşova Kaymakamlığınca Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi'nde Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilen eğitim verildi.

Eğitim öncesi konuşan Kaymakam Salih Kartal, köy muhtarlarıyla böylesine önemli bir konuda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kartal, yangın esnasında vatandaşlar ile görevlilerin özveriyle çalıştığını ifade ederek, önemli olanın yangının çıkmasını engelleyecek tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Tarlalarda hasat yapan biçerdöverlerin yanında mutlaka yangın söndürücü tankerlerin olması gerektiğini bunun takibini muhtarların yapacağını belirten Kartal, "Anız yakılmaması konusunda vatandaşlarımız mutlaka uyarıları yapılacak. Anız yakmanın hem tarımsal bir faydası yok hem de yanan anızların içerisindeki canlıların yanmasından dolayı dinen uygun değil. En önemli görev muhtarlarımıza düşmektedir. Su tankeri eksik olan köylerimize tanker desteği çalışmalarımız devam etmektedir. Yangınla mücadele her yıl daha da önem kazanmaya başladı." dedi.

Kaymakam Kartal, eğitimlerin süreceğini her vatandaşa ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, köy muhtarlarına ve azalarına önce pratik daha sonra uygulamalı yangın eğitimi verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova'da köy muhtarlarına yangın söndürme eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt
12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk 12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 18:35:58. #7.12#
SON DAKİKA: Taşova'da köy muhtarlarına yangın söndürme eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.