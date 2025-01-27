Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Geydoğan köyünde Hacer Köybaşı'na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylüler alevlere müdahale etti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Köye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Taşova'da Yangın: Ahşap Ev Kül Oldu - Son Dakika
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