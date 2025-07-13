Taşova\'da Yeşilırmak Nehri Temizleniyor

Taşova Belediyesi, ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak nehrinde temizlik çalışması yapmaya başladı.

Yapılan çalışma ile nehir içerisinde meydana gelen kirlilik ve olumsuz görüntülerin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Özalp,

"Yaptığımız çalışmalardan sonra vatandaşlarımız nehir kenarında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi ve nehir çevresinde daha sağlıklı bir şekilde hoşça vakit geçirmeleri sağlanacaktır. Yeşilırmak geçtiği yerlere ayrı bir güzellik ve canlılık katmaktadır. Yapılan bu çalışma ile Taşova'nın en önemli simgelerinden Yeşilırmak Nehri'nin daha nezih ve estetik bir görünüme kavuşturulmasını hedefliyoruz" diye konuştu.