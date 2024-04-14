Tatil dönüşü Elazığ otogarında yoğunluk oluştu
ELAZIĞ - Ramazan Bayramı'nda seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu.
Bayram sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde pek çok vatandaş şehirlerarası seyahat yaptı. Gerçekleştirilen tatilde vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret etmek için Elazığ'a geldi. Tatilin bitmesi, bayram dönüşlerinin başlamasıyla birlikte Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ise mağduriyetin oluşmaması için ek seferlere başladı. Oluşan talep esnafın yüzünü güldürürken yoğunluğun salı gününe kadar süreceği bildirildi.
Bayram dönüşü nedeniyle oldukça yoğunluk olduğunu belirten firma yetkilisi Serdar Açıl, "Salı gününe kadar yoğunuz. Ondan sonraki süreçte normale biner. Sabah Mersin'den geldik ve yine geri gidiyoruz. Yarın mesai başladığı için tatil bitiyor. Tatil dönüşü olduğu için bugün daha yoğun. Yer bulamayanlar için Salı gününe sarkma da var. Bizim gittiğimiz ek sefer. Adana- Mersin tarafında 3 ek sefer var" dedi.
Otogarın kalabalık olduğunu aktaran Muhammet Ali Demirtaş, "İlk olarak Urfa'ya gittim. Çok kalabalıktı zor yer buldum. Urfa'dan İzmir'e gittim. Orada da birkaç gün kaldıktan sonra tatil bitti, okullar açıldığı için dönüyorum. İzmir'den de Elazığ'a geldim ve buradan da Tunceli'ye geçeceğim. Yolculuk bayağı yordu. Çok yoğundu otobüs bulmakta çok zorlandık. Bugün de çok kalabalık, otobüslere baktım boşluk yok" diye konuştu.
Kızını uğurlayan Yılmaz Doğan ise "Çok yoğunluk var. Kızım öğrenci onu gönderiyorum. Kızım tatilde bayrama gelmişti ve şuan Erzincan'a gönderiyorum. Kızım 10 gün öncesinden bilet ayırmıştı. Onu da zar zor buldu. Şuan olsa hiç bilet bulamazdık" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Tatil dönüşü Elazığ otogarında yoğunluk oluştu - Son Dakika
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da bir camide yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Erbaş, mazlumun inancına, ırkına veya dinine bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyadaki olumsuzlukların sadece Müslümanlara bırakılamayacağını belirtti. Ayrıca, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını ifade etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri teknik takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.
Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldi. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak ateşkesin sağlanmasını ve saldırıların durmasını istedi. Protestocular, İsrail'in bombardımanında ölen kadın ve çocuklara dikkat çekerek özgür Filistin çağrısında bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?