Tatvan'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı, olay yerine ekipler sevk edildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tatvan ilçesine bağlı Küçüksu mevkisinde Celal Yılmaz yönetimindeki 33 BDJ 52 plakalı saman yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Devrilen tırdan yola saçılan saman torbaları, çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA
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