TAV Havalimanları ilk 9 ayda 89 milyon yolcu ağırladı, net kar 173 milyon avro oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TAV Havalimanları ilk 9 ayda 89 milyon yolcu ağırladı, net kar 173 milyon avro oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TAV Havalimanları ilk 9 ayda 89 milyon yolcu ağırladı, net kar 173 milyon avro oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAV Havalimanları 2026'nın ilk 9 ayında 89 milyon yolcu ağırladı, konsolide cirosu 1 milyar 461 milyon avro oldu. Şirketin aynı dönemde net karı iki katından fazla artarak 173 milyon avroya ulaştı.

TAV Havalimanları, 2026 yılının ilk 9 ayında işlettiği havalimanlarında toplam 89 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

TAV Havalimanları 2026 yılının ilk 9 aylık trafik sonuçlarını açıkladı. Şirket 2026'nın ilk 9 ayında toplam yolcu sayısını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttırdı. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu 1 milyar 461 milyon avro oldu. Söz konunu dönemde işletilen havalimanlarında 89 milyon yolcuya hizmet veren şirket, dış hatlarda 59 milyon, iç hatlarda ise 30 milyon yolcuyu ağırladı.

KUZEY MAKEDONYA VE ALMATI HAVALİMANLARINDA YOLCU TRAFİĞİNDE BÜYÜME

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "2026'nın ilk dokuz ayında küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam ederken Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve yüksek seyreden jet yakıtı fiyatları havacılık sektörü üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü. Buna karşın çeşitlendirilmiş portföyümüz, operasyonel esnekliğimiz ve disiplinli yönetim anlayışımız sayesinde yolcu trafiğinin üzerinde ciro ve FAVÖK büyümesi elde etmeyi başardık. Ocak-Eylül döneminde 89,4 milyon yolcuya hizmet verdik ve geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayımızı yüzde 3 artırdık. Türkiye'de Ankara ve İzmir, yurtdışında da Kuzey Makedonya ve Almatı havalimanlarımız yolcu trafiğindeki büyümeye katkı sağladı" dedi.

'NET KARIMIZ 2 KATINDAN FAZLA ARTTI'

Finansal performans bakımından güçlü seyirlerini koruduklarını ifade eden Kaptan, "Yılın ilk 9 ayında ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1,4 milyar avroya, FAVÖK ise yüzde 7 artışla 502 milyon avroya ulaştı. Üçüncü çeyrekte de büyüme ivmemizi sürdürerek yıllık bazda ciromuzu yüzde 5, FAVÖK'ümüzü ise yüzde 11 artırdık. Kur ve vergi koşullarının da olumlu katkısıyla ilk dokuz ayda net karımız iki katından fazla artarak 173 milyon avroya ulaştı. Antalya Havalimanı'nda geçen yıl hizmete açılan yeni ticari alanların ilk kez tam dönem katkı sağlaması, yiyecek-içecek ve duty-free gelirlerimizi destekledi. Bu gelişmeyle birlikte yolcu başına ticari gelirimiz artış gösterirken, yolcu başına duty-free harcaması yüzde 21 artarak 10 avroya ulaştı" dedi.

'TERMİNAL VE APRON YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

İşletilen havalimanların ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Serkan Kaptan, "Almatı Havalimanı'ndaki yatırımlarımıza ve operasyonel verimliliği geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza stratejik planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Üçüncü çeyrekte yolcu başına uygulanan tarifelerde sağladığımız ilave artış, havacılık gelirlerimizi güçlendirme stratejimiz açısından önemli bir adım oldu. Yeni tarifelerin, özellikle yılın son çeyreğinden itibaren, jet yakıtı satış hacimlerindeki düşüşün etkisini büyük ölçüde telafi etmesini öngörüyoruz. Tiflis Havalimanı işletme imtiyazımızın beş yıl uzatılmasının ardından, artan seyahat talebini karşılayacak kapasiteyi sağlamak amacıyla terminal ve apron yatırımlarımıza devam ediyoruz. Orta Doğu'daki gerilimden etkilenen Gürcistan'da, koşulların iyileşmeye başlamasıyla birlikte yolcu büyümesi Haziran ayından itibaren yeniden güçlü bir ivme kazandı" dedi.

Kaynak: DHA
HavacılıkEkonomiTurizmGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
İnfial yaratan sözler TikTok’ta bu yayını izleyenler “Bu bir ihbardır“ notuyla paylaşıyor İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
18:44
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
18:33
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11’de: Galatasaray kadrosu belli
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli
18:31
Oyuncu Berfin Ant’tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
Oyuncu Berfin Ant'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
18:04
Cristiano Ronaldo’dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro’luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
Cristiano Ronaldo'dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro'luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 19:20:24. #.0.2#
SON DAKİKA: TAV Havalimanları ilk 9 ayda 89 milyon yolcu ağırladı, net kar 173 milyon avro oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei