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Tavşanlı'da Bed-i Besmele töreni

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bed-i Besmele (Besmeleye başlama) töreni gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Müftülüğüne bağlı Amine Hatun Kur'an Kursu tarafından 4-6 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleştirilen tören, öğrencilerin Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'ndan tekbirler eşliğinde aileleriyle birlikte Ulucami'ye yürüyüşüyle başladı. Osmanlı kültüründe olduğu gibi esnaflara ve vatandaşlara çocuklar tarafından hediyeler dağıtıldı.

Ulucami'de devam eden ve çocukların dini ve manevi eğitimine katkı sağlayan programda Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan da hazır bulundu. Minik öğrenciler tarafından İl Müftüsü Açık'a temsili Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı sunuldu. Müftü Açık, yaptığı konuşmada vatanına ve milletine sahip çıkan nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Program boyunca öğrenciler tarafından söylenen ilahiler, etkinliğe manevi derinlik kazandırdı.

Bed-i Besmele töreni nedir?

Osmanlı döneminde çocuklar, dört veya beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe başlamadan önce düzenlenen Bed-i Besmele törenleriyle eğitim hayatına adım atarlardı. Tören sırasında yapılan dualara "amin" denildiği için "Amin alayı" olarak da bilinen bu gelenek, çocukların eğitimine verilen önemini gösteriyor.