Tavşanlı'da Bed-i Besmele Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tavşanlı'da Bed-i Besmele Töreni

Tavşanlı'da 4-6 yaş arası çocuklar için Bed-i Besmele töreni düzenlendi, dualar okundu.

18.10.2024 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da Bed-i Besmele töreni

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bed-i Besmele (Besmeleye başlama) töreni gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Müftülüğüne bağlı Amine Hatun Kur'an Kursu tarafından 4-6 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleştirilen tören, öğrencilerin Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'ndan tekbirler eşliğinde aileleriyle birlikte Ulucami'ye yürüyüşüyle başladı. Osmanlı kültüründe olduğu gibi esnaflara ve vatandaşlara çocuklar tarafından hediyeler dağıtıldı.

Ulucami'de devam eden ve çocukların dini ve manevi eğitimine katkı sağlayan programda Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan da hazır bulundu. Minik öğrenciler tarafından İl Müftüsü Açık'a temsili Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı sunuldu. Müftü Açık, yaptığı konuşmada vatanına ve milletine sahip çıkan nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Program boyunca öğrenciler tarafından söylenen ilahiler, etkinliğe manevi derinlik kazandırdı.

Bed-i Besmele töreni nedir?

Osmanlı döneminde çocuklar, dört veya beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe başlamadan önce düzenlenen Bed-i Besmele törenleriyle eğitim hayatına adım atarlardı. Tören sırasında yapılan dualara "amin" denildiği için "Amin alayı" olarak da bilinen bu gelenek, çocukların eğitimine verilen önemini gösteriyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Tavşanlı, Kütahya, Kültür, Güncel, Yaşam, Müftü, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Bed-i Besmele Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:14:51. #1.12#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Bed-i Besmele Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.