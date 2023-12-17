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Tavşanlı'da cami hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da cami hırsızı tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, camilerde imamların ve vatandaşların parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki üç camide hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı. Camilerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, namaz kılma bahanesiyle camilere girerek imamlara ve vatandaşlara ait yaklaşık 1400 dolar, 200 avro, 2 bin 500 lira ve 15 gram altın kolye çalan şüphelinin H.Ç. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı. Aramada şüphelinin çaldığı altın ve paralar da ele geçirildi. Şüpheli H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tavşanlı\'da cami hırsızı tutuklandı
17.12.2023 - 13:49,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, camilerde imamların ve vatandaşların parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki üç camide hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Camilerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, namaz kılma bahanesiyle camilere girerek imamlara ve vatandaşlara ait yaklaşık 1400 dolar, 200 avro, 2 bin 500 lira ve 15 gram altın kolye çalan şüphelinin H.Ç. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı. Aramada şüphelinin çaldığı altın ve paralar da ele geçirildi.

Şüpheli H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı, Kütahya, Son Dakika

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