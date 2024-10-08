Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçen hafta karısının öldüğü trafik kazasında yaralanan sürücünün de yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Tavşanlı- Tunçbilek beldesi kara yolundaki kazada yaralanan ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Durmuş Ahmet Sarı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durmuş Ahmet Sarı (66) idaresindeki 43 HU 783 plakalı otomobil, 3 Ekim'de Beyköy Mahallesi yakınında kaldırıma çarptıktan sonra devrilmişti. Kazada yaralanan sürücü Durmuş Ali, eşi Nilgün (62) ve kızı Asude Sarı (17), hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Nilgün Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Son Dakika › Güncel › Tavşanlı'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
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