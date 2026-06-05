Tavşanlı'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Tavşanlı'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tavşanlı\'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
05.06.2026 10:44
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ve jandarma tarafından söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın; itfaiye, jandarma ve köy halkının yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangın sonrası ev, kullanılamaz hale geldi.

Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Aydınlar köyünde Ahmet Ali Kaçar'a ait evde, gece yarısı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaçar ve ailesi evden tahliye edilirken, ihbarla bölgeye Balıköy Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Balıköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, jandarma ekipleri ve köydekiler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre; elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Tavşanlı, Kurtarma, Güvenlik, İtfaiye, Kütahya, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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