Tavşanlı\'da Yıldırım Yangın Çıkardı

Atilla Asci:

ne bileyim ben böyle şeylerden yıldırım düşüyor yangın çıkıyor ama kimi yaradı bu haber bana sorarsanız hep aynı şeyler oluyo tavşanlıda oluyo başka yerde oluyo ekipler geliyo söndürüyo tamam güzel de sonra ne oluyo bir daha aynısı