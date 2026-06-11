Tavşanlı'da Yıldırım Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Yıldırım Yangın Çıkardı

Tavşanlı\'da Yıldırım Yangın Çıkardı
11.06.2026 19:14
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin hava destekli müdahalesiyle söndürüldü.

Tavşanlı ilçesine bağlı Akçaköy yakınlarındaki Tepe mevkisindeki ormanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Arazinin oldukça sarp ve engebeli olması nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlanabildiği bölgeye, alevlerin büyümesini önlemek amacıyla 4 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekiplerin yanı sıra köy halkının da erken müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında 4 arazöz, 1 helikopter, 20 orman işçisi ve 15 köylü yer aldı.

Akçaköy Muhtarı Şaban Kumru, hızlı müdahale sayesinde orman yangınının büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "Yıldırım düşmesi sonucu köyümüz yakınında çıkan orman yangını, orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ve bir helikopter ile de su dökülmesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, 3. Sayfa, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Yıldırım Yangın Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Samet Su Samet Su:
    aynı şeyi geçen sene de yaşadık! yıldırım düşüyor yangın çıkıyor helikopter geliyor haberite çıkıyor sonra diğer gün unutuluyo! ne zaman önceden tedbir alınacak 0 0 Yanıtla
  • Sibel Kardaş Sibel Kardaş:
    hızlı müdahale iyi hoş da bu yangın kayıplarının ekonomiye etkisini hiç düşünmüyoruz mu orman kayıpları sonra işsizlik artıyo ormancılık işçileri etkileniyo fiyatlar yükseliyo ya 0 0 Yanıtla
  • Atilla Asci Atilla Asci:
    ne bileyim ben böyle şeylerden yıldırım düşüyor yangın çıkıyor ama kimi yaradı bu haber bana sorarsanız hep aynı şeyler oluyo tavşanlıda oluyo başka yerde oluyo ekipler geliyo söndürüyo tamam güzel de sonra ne oluyo bir daha aynısı 0 0 Yanıtla
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