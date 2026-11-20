Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde kimsenin olmadığı belirtilirken, daire kullanılamaz hale geldi.

Ulucami Mahallesi'nde 3 katlı binanın Ahmet G.'nin kiracı olarak oturduğu zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla eve itfaiye, polis, sağlık ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla bölgedeki elektrik akımı kesilirken, Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yoğun çalışması sonucu binanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında Ahmet G.'nin evde olmadığı belirtildi. Yangının çıktığı zemin kat tamamen kullanılamaz hale gelirken, binanın ikinci katında hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için başlattığı inceleme sürüyor.