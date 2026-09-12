Tayfun Kahraman boşanma yorumlarına tepki gösterdi, Meriç Demir'e desteğini yineledi - Son Dakika
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Tayfun Kahraman boşanma yorumlarına tepki gösterdi, Meriç Demir'e desteğini yineledi

Tayfun Kahraman boşanma yorumlarına tepki gösterdi, Meriç Demir\'e desteğini yineledi
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Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, eşi Meriç Demir ile evliliklerini ortak kararla sonlandırmalarının ardından yapılan yorumlara tepki gösterdi. Kahraman, "Meriç her zaman, özellikle bu hukuksuzluk karşısında en büyük destekçim oldu ve biz ayrılmış olsak da özverili desteğinin devam edeceğine dair inancım tam" dedi.

(İSTANBUL) - Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, eşi Meriç Demir ile evliliklerini ortak kararla sonlandırmalarının ardından yapılan yorumlara tepki gösterdi. Kahraman, "Meriç her zaman, özellikle bu hukuksuzluk karşısında en büyük destekçim oldu ve biz ayrılmış olsak da özverili desteğinin devam edeceğine dair inancım tam" dedi.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir plancısı Tayfun Kahraman ile eşi Meriç Demir, ortak karar doğrultusunda evliliklerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Demir'in boşanmaya ilişkin paylaşımını alıntılayan Kahraman ayrılık kararı hakkında yapılan bazı yorumlara tepki göstererek şunları kaydetti:

"Geleceğimize dair ortak alınmış kararımıza yönelik bazı yorumları anlamak olanaksız. Meriç her zaman, özellikle bu hukuksuzluk karşısında en büyük destekçim oldu ve biz ayrılmış olsak da özverili desteğinin devam edeceğine dair inancım tam.

Kişiliğimize saldırı şeklindeki yorumları kabul etmediğimi, mahremiyetimize ve özel hayatlarımıza saygı duyulmasını beklediğimi bu yorumları görünce bildirmek zorunda kaldım. Hassasiyetiniz için teşekkürler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tayfun Kahraman boşanma yorumlarına tepki gösterdi, Meriç Demir'e desteğini yineledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayfun Kahraman boşanma yorumlarına tepki gösterdi, Meriç Demir'e desteğini yineledi - Son Dakika
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