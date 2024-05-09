Tayland'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Tayland'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Tayland'ın Map Tha Put eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama sonucunda çıkan yangın, 6 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Patlamanın ardından bölgede 2. seviye alarm verildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı. Fabrika çevresindeki alan tahliye edildi ve halka zehirli gazdan korunma amacıyla maske takmaları uyarısı yapıldı. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

09.05.2024 17:53
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- Tayland'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

BANGKOK - Tayland'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın, yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın Map Tha Put eyaletinde kimya fabrikasındaki depolama tanklarından birinde yerel saatle 10.30'da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangının öğle saatlerinde diğer tanklara yayılarak büyümesi üzerine bölgede 2. seviye alarm verildi. İtfaiye ekiplerinin yaşanan patlamalar nedeniyle müdahale etmekte zorlandığı yangında bölge tahliye edildi. Map Tha Put Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrika çevresinde bulunan 2 kilometrekarelik alanın tahliye edildiği belirtilerek, halka yangından yayılan zehirli gazdan korunma amacıyla maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Alevler ekiplerin yoğun çabaları sonucu saat 16.50'de kontrol altına alındı.

Petrokimya şirketi SCG Chemicals tarafından yapılan açıklamaya göre patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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