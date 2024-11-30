Tayland'da Yaban Hayat Kurtarma Operasyonu

Güncel

Tayland'da yasa dışı yaban hayatı ticaretinden kurtarılan yüzlerce "nesli tehlike altındaki" hayvanın Madagaskar yolculuğu başladı.

CNN'in haberine göre, Taylandlı yetkililer, ülkeye yasa dışı yöntemlerle sokulan hayvanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, aralarında bazı lemur ve kaplumbağa türlerinin de bulunduğu 961 hayvanın, doğal ortamları olan Madagaskar'a geri gönderileceği belirtildi.

Ayrıca söz konusu hayvanlar içinde, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında dünyanın "en çok tehlike altında olan" türlerinin de bulunduğu kaydedildi.

Geri gönderilecek ilk grup hayvanlar bugün yola çıkarken Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Chalermchai Sri-on, bu durumun, ülkenin yasa dışı yaban hayatı ticaretiyle mücadele etme konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Tayland'da, Aralık 2023'te yasa dışı yaban hayatı ticaretinden kurtarılan 3 orangutan Endonezya'ya geri gönderilmişti.