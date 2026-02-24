Tayland-Kamboçya Sınırında Gerilim

Tayland ordusu, Kamboçya'dan topraklarına bombaatarla bir el ateş edildiğini ileri sürerek, Phnom Penh yönetiminin ateşkesi ihlal ettiğini ve buna savunma amacıyla karşılık verdiklerini bildirdi.

Tayland Kraliyet Ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ordu çalışanları sınır bölgesinde devriye gezdiği sırada Kamboçya tarafından 40 milimetrelik bombaatarla bir el ateş edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ancak Kamboçya'nın 27 Aralık 2025'te varılan ateşkesi ihlal ettiği, ordunun angajman kuralları çerçevesinde savunma amacıyla karşılık verdiği ifade edildi.

Tayland ordusunun sınır bölgesinde teyakkuz seviyesini artırdığı vurgulanan açıklamada, yapılan ön değerlendirmelere göre olayın Kamboçyalı askerlerin rotasyonu sırasında ve "yeni personelin kurallara ve komuta kontrol protokollerine aşina olmaması" nedeniyle meydana gelmiş olabileceğine dikkat çekildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs 2025'te bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık 2025'te yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık 2025'te yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık 2025'te yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 27 Aralık 2025'te imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.