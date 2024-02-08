Tayland, Myanmar\'a yardım göndermek için insani koridor açmayı planlıyor

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MAE Tayland'ın, çatışmaların sürdüğü Myanmar'a, bir insani koridor vasıtasıyla yardım göndermeye yakın zamanda başlamayı planladığı bildirildi.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara, düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'a gönderilmeye başlanması planlanan yardımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Parnpree, Myanmar'daki sivillere yardım ulaştırmak için yaklaşık bir ay içinde insani koridor açmayı planladıklarını belirtti.

Taylandlı yetkililer, Tayland ve Myanmar Kızılhaç derneklerinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Afet Yönetimi İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi (ASEAN) gözetiminde yardımın dağıtımını gerçekleştireceklerini ifade ederken, ilk aşamada plandan yerinden edilmiş yaklaşık 20 bin kişinin faydalanmasını beklediklerini kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal suçlamaları bulunan Suu Çii, ev hapsine alınmıştı.

Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan ordusunun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Arakan ordusunun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.