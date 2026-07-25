Tayland ve Çin Arasında Güçlü İşbirliği Vurgusu

BANGKOK, 25 Temmuz (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, stratejik koordinasyonu ve karşılıklı güveni derinleştirmek ve iki ülke orduları arasındaki etkileşim ve işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendirmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Cuma günü ülkeyi ziyaret eden Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile bir araya gelen Anutin, tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek, dış baskı ve müdahaleler karşısında bu tutumlarını değiştirmeyeceklerini vurguladı.

Anutin, Kamboçya ile aralarındaki anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasında oynadığı olumlu ve yapıcı rol dolayısıyla Çin'e müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Dong ise iki halk arasındaki köklü dostluk ve işbirliğine dikkati çekerek Tayland'ı bölgesel refah ve istikrarın korunmasında her zaman güvenilir bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Dong, sağlam karşılıklı güvene dayalı, derinlemesine işbirliği ve giderek artan stratejik uyumla öne çıkan üst düzey işbirliğini sürdürmek üzere Tayland ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.