Tayvan Çevresinde Çin Askeri Hava Araçları - Son Dakika
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Tayvan Çevresinde Çin Askeri Hava Araçları

Tayvan, çevresinde 37 Çin askeri hava aracı tespit etti. Gerilim artıyor.

03.11.2024 19:49
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Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracının görüldüğü bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saat 09.00'dan itibaren 37 askeri hava aracının Ada çevresinde tespit edildiği, bunlardan 35'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Aralarına J-16 savaş jetleri, H-6 bombardıman uçakları ve KJ-500 erken uyarı uçaklarının olduğu hava araçlarının, Batı Pasifik'e doğru uzun mesafe uçtukları ifade edilen açıklamada, Tayvan Silahlı Kuvvetlerinin "durumu izlediği ve uygun şekilde karşılık verdiği" aktarıldı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Tayvan üzerindeki askeri baskıyı son yıllarda artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

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