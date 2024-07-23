Tayvan'da Gaemi Tayfunu nedeniyle hava tatbikatı iptal edildi

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Tayvan'ın doğu kıyılarına doğru ilerleyen Gaemi Tayfunu nedeniyle yıllık "Han Kuang" askeri tatbikatı kapsamında yapılması planlanan hava kuvvetleri tatbikatlarının iptal edildiği, ancak Ada'nın diğer bölgelerinde deniz ve kara tatbikatlarının devam edeceği bildirildi.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Ada'nın doğu kıyılarını vurması beklenen tayfunun yol açacağı olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek hava tatbikatının iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Tayvan'ın diğer bölgelerinde deniz ve kara tatbikatlarının süreceği belirtildi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresinin (CWA) açıklamasında, Gaemi Tayfunu'nun Ada'ya 2 gün içinde ulaşmasının beklendiği belirtildi. Tayfunun, beraberinde şiddetli yağış getireceği ifade edilen açıklamada, Ada'yı vurduktan sonra da Çin'in batısına doğru ilerleyeceği kaydedildi.

"Han Kuang" askeri tatbikatı başladı

Tayvan'ın en büyük yıllık askeri tatbikatı olarak bilinen "Han Kuang" dün başladı.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'a kadar sürecek tatbikatın amacının, "Taipei kentinde bulunan kritik altyapıyı koruyabilme kabiliyeti ve Ada çapında kilit altyapının dayanıklılığının artırılması" olduğu ifade edildi.