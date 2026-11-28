Tayvan'da bugün yapılan yerel seçimlerle birlikte düzenlenen referandumda, hükümetin nükleer enerji karşıtı politikasından vazgeçilmesi ve Ada'da nükleer enerji kullanımına dönülmesi yönünde karar çıktı.

Merkezi Seçim Komisyonunun ilan ettiği geçici sonuçlara göre, referandumda, "Hükümetin 'nükleersiz vatan' politikasını terk ederek Tayvan ekonomisini canlandırmak için nükleer enerji kullanmasını destekliyor musunuz?" sorusu soruldu.

Referandumda, 7 milyon 434 bin 667 seçmen "evet" oyu kullanırken, 4 milyon 557 bin 758 seçmen "hayır" oyu verdi.

Böylece nükleer enerji kullanımına dönülmesine yönelik öneri referandumda kabul edildi.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, hükümetin referandumun sonucuna saygı duyduğu, nükleer enerji konusunda güvenlik, atık sorununun çözümü ve sosyal mutabakat ilkeleri doğrultusunda ihtiyatlı hareket edeceği belirtildi.

Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin (Kuomintang/KMT) meclise sunduğu referandum önerisi, Tayvan Halk Partisi'nin (TPP) desteğiyle 14 Ağustos'ta kabul edilmişti.

İki parti, Ada'da istikrarlı bir elektrik arzı sağlamak, elektrik fiyatlarını uygun seviyede tutmak ve enerji yoğun yarı iletken imalatı ve yapay zeka sektörleri başta olmak üzere Tayvan'ın ekonomik kalkınmasını desteklemek üzere nükleer enerjinin gerekli olduğunu savunmuştu.

3 aktif nükleer santral kapatıldı

Tayvan'ın ilk nükleer enerji santrali Jinshan 1977'de faaliyete geçmiş, onu 1981'de Kuosheng ve 1984'te Maanshan santralleri izlemişti.

İkişer nükleer reaktöre sahip 3 santralin birlikte çalışmaya başladığı 1985 yılında nükleer enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 52'ye kadar yükselmişti.

Yıllar içinde yeni nükleer santral kurulmaması ve fosil kaynaklardan elektrik üretiminin yaygınlaşmasıyla nükleer enerjinin payı 2017'de yüzde 8'e kadar düşmüştü.

2016'dan bu yana iktidarda olan Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) nükleer karşıtı politikası sonucu aktif 3 nükleer santral aşamalı olarak kapatılmış, 1999 yılında yapımına başlanan 4. nükleer santral projesi ise durdurulmuştu.

Tayvan'da halen aktif nükleer santral bulunmuyor.