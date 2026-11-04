TBB Başkan Vekili Ünlüce, tutuklu Başkan Seçer\'i Tarsus Cezaevi\'nde ziyaret etti

TBB Başkan Vekili Ünlüce, tutuklu Başkan Seçer'i Tarsus Cezaevi'nde ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBB Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ünlüce, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç ile görüştü.
(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.
Cezaevinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunan Ünlüce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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