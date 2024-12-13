TBB Başkanı Sağkan Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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TBB Başkanı Sağkan Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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Erinç Sağkan, TBB Yönetimi ile Anıtkabir'i ziyaret edip Atatürk'e bağlılık sözü verdi.

13.12.2024 16:15
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(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'na yeniden seçilen Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri'ne; "Vicdanımızın en temiz yerinde taşıdığımız hatıran önünde, bir kez daha söz veriyoruz: Varlık nedenimiz olan modern hukuk sistemimizi, kimsenin merhametine bırakmayız. Ne senden vazgeçeriz ne de senin eserinden" yazdı.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 38. Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden seçilen Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarının Üyeleri ve Baro Başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti. TBB Başkanı Sağkan meslektaşlarıyla birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Sağkan Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu.

TBB heyeti daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. TBB Başkanı Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Sağkan Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Türkiye Barolar Birliği'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nda seçilmiş Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarımızın Üyeleri, önceki dönem kurul üyelerimiz, vakıf üyelerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte, hukukun üstünlüğü mücadelemize ilham veren fikirlerine olan sonsuz bağlılığımızı ifade etmek üzere huzurundayız.

En büyük eserin olan Cumhuriyet'in, cübbesinde ilik taşımayan bağımsız hak savunucuları olarak; yeminlisi olduğumuz adalet mücadelesini, haksızlığın kimden geldiğine ya da kime yöneldiğine bakmaksızın vermenin onurunu taşıyoruz. Yargının kurucu unsuru savunmanın temsilcileri olarak biliyoruz ki adalet mücadelemizi başarıya ulaştırabileceğimiz tek sistem; Türkiye Cumhuriyeti'nin temelindeki, insan haklarına dayalı demokratik ve laik hukuk sistemidir. O nedenle Cumhuriyet'in fazileti, adalettir.

Vicdanımızın en temiz yerinde taşıdığımız hatıran önünde, bir kez daha söz veriyoruz: Varlık nedenimiz olan modern hukuk sistemimizi, kimsenin merhametine bırakmayız. Ne senden vazgeçeriz ne de senin eserinden! Özlem, şükran, sevgi ve saygılarımızla."

Anıtkabir ziyaretinin ardından Barolar Birliği'nde devir teslim töreni düzenlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBB Başkanı Sağkan Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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