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TBB'de Yeni Dönem Başladı

Türkiye Barolar Birliği'nde yeni yönetim devir teslim töreniyle göreve başladı.

13.12.2024 16:16
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Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) 38'inci Olağan Genel Kurul sonucu yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına yeni seçilen üyeler için devir teslim töreni düzenlendi.

TBB'de düzenlenen törende konuşan Başkan Erinç Sağkan, 3 yıllık bir dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, Genel Kurul sonucu 4 yıllık güvenoyu ve sorumluluğu aldıklarını anımsattı.

Birlik üyelerinin, önceki dönem olduğu gibi bu dönemde de kendilerini yalnız bırakmayacağına inandığını dile getiren Sağkan, şunları kaydetti:

"Öncelikle haksızlık nereden gelirse gelsin, kime dönük olursa olsun, mağdurun yanında, hukukun üstünlüğünü savunan bir hukuk kurumunu hayata geçirdik. Meslektaşlarımızı ve barolarımızı yalnız bırakmayacağımızı ifade etmiştik. Meslektaşlarımızı ve barolarımızı yalnız bırakmadık. Bu ülkede hukukun üstünlüğü için her türlü yöntemle, hukuki çerçevede mücadele ederken anayasal demokratik haklarımızı kullanmaktan hiçbir zaman çekinmedik."

Mesleğin ve meslektaşın haklarını savunurken barolarla omuz omuza mücadele ettiklerini söyleyen Sağkan, "Bu pratiğin artık 3 yıllık tecrübeyle, tüm barolarımızın desteğiyle, barolarımızla omuz omuza daha da etkin şekilde hayata geçeceği bir süreci yaşayacağımıza inanıyorum." dedi.

Öte yandan, Sağkan ve beraberindekiler, devir teslim töreni öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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