TBB Genel Kurulu'nda Başkan Seçimi

Güncel

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) 7-8 Aralık'ta yapılacak 38'inci Olağan Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek. Seçimlerde mevcut başkan Erinç Sağkan, ile Emrah Yavuzcan ve Mehmet Zahit Söylemez yarışacak.

TBB'nin 38'inci Olağan Genel Kurulu 7-8 Aralık tarihlerinde Litai Konukevi'nde bulunan Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Genel kurulda ilk olarak divan başkanlığı seçimi yapılacak ve geçmiş dönem raporları görüşülecek ve oya sunulacak.

Genel kurulun ikinci gününde ise başkanlık seçimi yapılacak, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları belirlenecek. Erinç Sağkan'ın yeniden aday olduğu seçimlerde, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ile Muş Barosu'na kayıtlı Mehmet Zahit Söylemez de başkanlık için yarışacak.