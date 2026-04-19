TBMM 106. Yılını Kutluyor

6 Nisan 1920

1- TBMM, açılışının 106. yılını kutlayacak

Genel Kurul, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, makamını temsili olarak çocuklara devredecek ve Meclis Tören Salonu'nda resepsiyon verecek

Genel Kurulda yarın TBMM Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirilecek

(Adem Balta/TBMM)

2- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak

TBMM Genel Kurulunda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin genel görüşme yapılacak

Genel Kurul, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital ortamda 3 bin 40 zararlı içeriğe müdahale etti

?Bakanlığa bağlı Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek zararlı içeriklere müdahale edilirken riske maruz kaldığı belirlenen çocuklara da psikososyal destek sağlanıyor

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara)

4- ANADOLU'DA KALKINMA SEFERBERLİĞİ - Deprem bölgesi yerel teşviklerle yatırım üssüne dönüşecek

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki yerel potansiyeli öne çıkarmak, yeniden imar ve ekonomik canlanmayı hızlandırmak amacıyla çeşitli alanlarda destekler verilecek

Kahramanmaraş'ta havacılık ve uzay sanayisine yönelik yatırımlar, Hatay'da ayakkabı ve mobilya yan sanayisi, Adana'da ileri katma değerli ürünler, Diyarbakır'da alüminyumdan katma değerli ürünler, Gaziantep'te çevre dostu ambalaj üretimi, Malatya'da asgari 1000 büyükbaş entegre et ve süt hayvancılığı, desteklenecek öncelikli alanlar arasında yer alıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Türkiye'nin mobil iletişim yatırımları 5 yılda 8 katına çıktı

Kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla Türkiye'de 2021'de 10 milyar 176 milyon lira olan mobil yatırım tutarı, 2025'te 8 katına çıkarak 81 milyar 926 milyon lira olarak kayıtlara geçti

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- Türkiye'den batarya üretiminde bölgesel üs olma yolunda kritik ham madde adımı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"Lityum-iyon bataryaların stratejik kapsama alınması, Türkiye'nin batarya üretiminde bölgesel bir üs olma stratejisinin en kritik ayağını oluşturuyor. Tebliğ, hem yerli ve milli batarya üretimini hem de bu alandaki doğrudan yabancı yatırımları teşvik edecektir"

ING Group Kıdemli Ulaşım ve Lojistik Sektör Ekonomisti Rico Luman:

"Kritik ham maddelerin kapsamını lityum iyon batarya girdilerini de içerecek şekilde genişletme kararının jeopolitik gerçekler ve her geçen gün artan elektrifikasyon süreci göz önüne alındığında mantıklı bir adım olduğuna inanıyorum"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

7- Enerjide arz şokları batarya depolama sistemlerinin stratejik rolünü güçlendirdi

Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaşı:

"ABD/İsrail ile İran arasındaki gerilimin başlamasının ardından Çinli büyük batarya üreticilerinin piyasa değerlerinde yaklaşık yüzde 20'lik bir artış yaşandı. Çok kısa sürede gerçekleşen bu yükseliş, enerji arz güvenliğinin yeniden ön plana çıktığı bir dönemde batarya teknolojilerinin ne kadar stratejik hale geldiğini gösteriyor"

"Bugün ülkemizde yerli batarya hücresi üretimine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların entegrasyonuyla kısmi yerli ürünler üretilmeye başlandı"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul)

8- Emtia piyasasında "barış umutları"na ilişkin fiyatlamalar öne çıktı

Petrol tedarikiyle ilgili endişelerin azalmasıyla enflasyonist baskıların hafifleyeceğine ve faiz indirimlerine zemin oluşacağına yönelik iyimserlik, altın fiyatlarını desteklerken onsu haftayı yüzde 1,8 artışla tamamladı

Baz metallere bakıldığında tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 3,8, alüminyumda yüzde 1,8, kurşunda yüzde 2,3, nikelde yüzde 4 ve çinkoda yüzde 3,3 arttı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

9- Atmosferik karbondioksit artışı uzun vadede sağlık risklerini tetikleyebilir

İç hastalıkları ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Nazmi Bilir:

"Karbondioksidin birazcık olsa arttığı ortamda insanlarda nefes almayla ilgili problemler yaşanabilir, çarpıntı olabilir, kalp ritminde bozukluklar meydana gelebilir ama bunlar son derece nadir olaylar çünkü normalde karbondioksit insanlarda çok ciddi sorunlara yol açacak bir miktara ulaşmaz"

"Karbonik asit, asidik bir gaz olduğu için vücudun, kanın pH'ını değiştirebilir ve pH, vücuttaki kanın asit-baz dengesini ifade eden çok hassas bir değerdir. 7,3-7,4 civarında olursa dengeli demektir ancak bu biraz negatif tarafa doğru yani 7'ye doğru yaklaşırsa asidik ortam demektir dolayısıyla bu vücudun metabolizmasıyla ilgili birtakım problemleri ortaya çıkarabilir"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

10- Darp sonucu ölüm davasında bir sanığa 7,5 yıl hapis, diğerine beraat

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, darbedilen kişinin ölümünde yüksek tansiyon hastalığının da etkisini bildiren adli tıp raporunu göz önüne alarak savcılığın müebbet istediği 2 sanıktan birine 7,5 yıl hapis cezası, diğeri hakkında beraat kararı verdi

Ölen kişinin ailesi karara itiraz ederken istinafta hukuka uygun bulunan karar, temyiz incelemesi için Yargıtaya gönderildi

(Elif Somuncu-Ahmet Cemil Yeşilmen/İstanbul)

11- Dünyanın en genç profesörü "Türk Einstein" Oktay Sinanoğlu'nun vefatının 11. yılı

26 yaşında profesör olan, 2 yıl sonra da New York Times gazetesinde "28 yaşında Yale'in en genç kimyacısı" haberiyle adından söz ettiren Sinanoğlu, dünya bilim literatürüne önemli katkılarda bulundu

Çalışmalarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde devlet nişanları ve ödüller alan Sinanoğlu, Türkçenin bilim dili olması gerektiği savundu

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Grafikli)

12- Milli judocular Bilal ve Habibe Çiloğlu çiftinin Avrupa Şampiyonası'nda madalya sevinci

Gürcistan'da düzenlenen organizasyonda bronz madalya kazanan Bilal Çiloğlu:

"Birbirimize söz vermiştik, beraber olimpiyata gideceğiz diye. Çok şükür evliliğimiz, antrenmanlarımıza, milli takım kamplarımıza, müsabakalara hep pozitif yansıdı"

Habibe Çiloğlu:

"İlk olarak 2024 Olimpiyatları için bu hedefi birlikte koymuştuk, ikimizin de sakatlık süreçleri arka arkaya geldi. 2024'te olmadı ama pes etmedik, devam ettik ve 2028 dedik"

(Fatih Çakmak/Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl'ın hedefi büyüklerde Avrupa şampiyonluğu:

"Bu yıl biraz kötü başlamama rağmen 23 yaş altında Avrupa üçüncüsü oldum. Şimdi büyüklere hazırlanıyorum. Büyüklerde altın madalya istiyorum. Kazanacağımdan şüphem yok"

(Özgür Alantor/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Milli kürekçi Nil Sevindik'in hedefi olimpiyatlar

Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda ikinci olan Nil Sevindik, 19 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda madalya kazanmak için antrenmanlarına devam ediyor

Milli sporcu Sevindik:

"Dünya ve Avrupa şampiyonaları her sporcunun hayali fakat benim içimde olan en büyük şey, 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve 2032'de yapılacak olimpiyatlar. İnşallah gidip madalya alıp ülkemizi gururlandırırız"

(Yakup Sağlam/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.