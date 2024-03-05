- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Senato Başkanı Camara ile görüştü
ABİDJAN - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde, Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara ile bir araya geldi.
Camara, Fildişi Sahili Senatosu Konutu'nda Kurtulmuş'u resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından askerleri selamlayan Kurtulmuş, daha sonra Camara ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş ve Camara heyetler arası toplantıya da başkanlık yaparak işbirliği konularını ele aldı. Kurtulmuş ve Camara, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kurtulmuş, heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, ev sahipliği ve gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. İSİPAB üyesi parlamento başkanları ve heyetlerini ağırlamalarından dolayı da Camara'ya teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fildişi Sahili'ni tebrik etti. Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin ilk kadın Senato Başkanı olması dolayısıyla Camara'ya da başarılar diledi.
Türkiye'nin son yıllardaki Afrika açılımının dış politikanın önemli ayaklarından birini oluşturduğunu belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk yöneticilerin Afrika ülkelerine ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 51 kez Afrika ziyareti yaptığını anlatan Kurtulmuş, bu ziyaretlerin Türkiye-Afrika yakınlaşması gayretinin göstergesi olduğunu belirtti.
Türkiye'nin çeşitli kurumlar vasıtasıyla Afrikalı kardeşlerinin yanında olmaya gayret gösterdiğini bildiren Kurtulmuş, Türk sivil toplum kuruluşlarının da Afrika'daki birçok ülkede destek amacıyla işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.
"Beyaz adam geldi. Acaba neyimizi alıp götürecek, neyimizi çalacak?"
Afrika Kıtası'nda acı hatıralar, zihinlerden kaybolmayan sömürü dönemi yaşandığını hatırlatarak, Afrikalıların yaşadıklarından dolayı "Beyaz adam geldi. Acaba neyimizi alıp götürecek, neyimizi çalacak?" diye düşündüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye olarak biz elimizi uzatıyoruz. 'El sıkışalım ve buyurun hep beraber kurtulalım, hep beraber güçlenelim, hep beraber kazanalım' diyoruz. Bunun için de özellikle kazan kazan prensibi içerisinde Afrikalı dostlarımızla, kardeşlerimizle yakın işbirliğini önemsiyoruz" dedi.
Türkiye ve Fildişi Sahili arasında yeni bir dönemin başladığını belirten Kurtulmuş, ticaret, kültür, eğitim alanında, modern dünyanın gerektirdiği bütün alanlarda işbirliği yapmaya Türkiye'nin hazır olduğunu söyledi. Kurtulmuş, her iki ülkenin potansiyelinin de iyi olduğunu vurgulayarak, "Bir tarafın kazandığı, diğer tarafın kaybettiği değil, iki tarafın da kazandığı, hatta çok taraflı olarak kazandığımız bir anlayış içerisinde sonuç almamız mümkündür" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, işbirliği içinde, katma değeri yüksek ürünler üreterek ve Türk iş adamlarına yatırım imkanları da sağlanarak çok daha güçlü bir Fildişi Sahili'nin mümkün olacağına inandığını kaydetti.
Türkiye'nin önem verdiği en önemli hususlardan birinin Afrika Kıtası'nda güven ve istikrarın sağlanması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Afrika'yı her türlü istikrarsızlıktan korumak ve Afrika halkları arasında karşılıklı güveni tesis edecek çabalarının içerisinde olmak herhalde hep beraber vazifemizdir diye düşünüyorum" dedi.
Kurtulmuş, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ise gösterilen ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti ve Fildişi Sahili'ni ziyaret eden ilk TBMM Başkanı olarak, ziyaretin bundan sonraki ilişkilere pozitif katkısı olmasını temenni ettiğini kaydetti. TBMM ve Fildişi Sahili'nin her alanda işbirliğini artırabileceğini vurgulayan Kurtulmuş, bundan sonrasının parlamentoların üyelerinin vazifesi olduğunu dile getirdi.
Görüşmede, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.
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