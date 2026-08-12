Valilerle Güvenlik Toplantısı: Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Valilerle Güvenlik Toplantısı: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Valilerle Güvenlik Toplantısı: Terörsüz Türkiye Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi, 81 il valisiyle güvenlik toplantısında Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Bakan Çiftçi, şehitlerin emanetinin en sağlam dayanak olduğunu belirterek, terörün tasfiye edileceğini ve enerjinin kalkınmaya yönlendirileceğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde 81 il valisi ile 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler değerlendirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mülki idare amirleri ve güvenlik birimlerini 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kabul edilen yasal çerçeveye ilişkin bilgilendirdi.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ EN SAĞLAM DAYANAĞIMIZ'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kanunun geniş bir mutabakatla kabul edilmesinin önemine dikkat çekerek, sürecin merkezinde şehitlerin aziz hatırası, gazilerin onuru, milletin huzuru ve devletin bekasının bulunduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirterek, "Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakarlığı ve ailelerimizin sabrı, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizin en sağlam dayanağıdır. Bu süreçte atılan her adımın merkezinde şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin onuru, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye hedefi; Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla bir devlet politikasına dönüşmüş, Gazi Meclis'imizin iradesiyle hukuki bir zemine kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTÜ BÜTÜN UNSURLARIYLA TASFİYE EDİLECEK'

Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya konulan çerçevenin açık olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır. Aziz milletimizin kardeşliği; hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çiftçi, 'Türkiye Yüzyılı'nın, huzurun, kardeşliğin ve milli dayanışmanın yüzyılı haline getirileceğini belirterek, toplantının Terörsüz Türkiye hedefine, milletin huzuruna ve ülkenin geleceğine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Numan Kurtulmuş, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valilerle Güvenlik Toplantısı: Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
Konya’da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor
Ertuğrul Özkök’ten ’omurgasız’ eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek Ertuğrul Özkök'ten 'omurgasız' eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek

18:52
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 22:02:15. #7.13#
SON DAKİKA: Valilerle Güvenlik Toplantısı: Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.