(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için Meclis'te siyasi parti gruplarına ziyaretlerine devam ediyor. Edinilen bilgyie göre Kurtulmuş, yarın saat 15.00'te YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM'de bir araya gelecek.