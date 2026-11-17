TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın saat 15.00'te Özel'i TBMM'de ziyaret edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 15.00'te YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret edecek. Ziyaret, 'Çerçeve Yasa' kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için Meclis'teki siyasi parti gruplarına yönelik temasların parçası.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için Meclis'te siyasi parti gruplarına ziyaretlerine devam ediyor. Edinilen bilgyie göre Kurtulmuş, yarın saat 15.00'te YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM'de bir araya gelecek.
Kaynak: ANKA
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