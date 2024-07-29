TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kulisleri ziyaret etti ve milletvekillerine tatlı ikramında bulundu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kulisleri ziyaret etti ve milletvekillerine tatlı ikramında bulundu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te yasama yılının sona erecek olması nedeniyle kulisleri ziyaret etti ve milletvekillerine tatlı ikramında bulunuldu. Kurtulmuş, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken milletvekillerini ziyaret etti ve onlarla sohbet etti. Meclis'in çalışmalarının 31 Temmuz'da sona ermesi ve 1 Ağustos'tan itibaren tatile girmesi planlanmıştı.

29.07.2024 18:39
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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te yasama yılının sona erecek olması nedeniyle kulisleri ziyaret etti ve milletvekillerine tatlı ikramında bulunuldu.

TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmeler sürerken, geleneksel hale gelen "kulis ziyareti" gerçekleştirdi. İlk olarak iktidar milletvekillerinin olduğu kulisi ziyaret eden Kurtulmuş, ardından muhalefet milletvekillerinin olduğu bölüme geçti. Kurtulmuş milletvekilleriyle sohbet etti.

Milletvekillerine tatlı ikram edildi.

TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarının 31 Temmuz'da sona ermesi ve 1 Ağustos'tan itibaren Meclis'in tatile girmesi planlanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kulisleri ziyaret etti ve milletvekillerine tatlı ikramında bulundu - Son Dakika

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