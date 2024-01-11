TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Regaip Kandili\'ni ve üç ayları kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylarını kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın Regaib Gecesini ve habercisi olduğu üç aylarını tebrik ediyorum. Regaib'imizin, kalplerimize neşe, müminlere inşirah, mazlumlara kurtuluş, insanlığa hidayet, barış ve esenlik getirmesini, bu gecede yapılan dualarımızın dergah-ı izzetinde kabul olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun." paylaşımı yaptı.