TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Suruç\'ta seçim bürosu açılışına ve cami temel atma törenine katıldı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim bürosu açılışına ve depremde hasar aldığı için yerinde yeniden yapılacak olan caminin temel atma törenine katıldı.
Bozdağ, AK Parti Suruç İlçe Seçim Bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde verilecek kararın siyasi partileri ilgilendirdiği kadar, o bölgede yaşayan herkesin geleceğini ilgilendirdiğini söyledi.
Suruç'un yeni bir tercih yapma döneminin geldiğini aktaran Bozdoğan, katılımcıların kalabalığının yeni bir kararın eşiğinde olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.
Bozdağ, AK Parti'nin Suruç Belediye Başkan adayı Mustafa Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül'e destek isteyerek, şunları kaydetti:
"Bizim Suruç'umuzu yerel yönetimlerde de iktidarla buluşturma ve iktidarla el ele yürüme imkanını içinizden seçtiğiniz bir evladınız vasıtasıyla tesis ettiğimiz takdirde Suruç daha güçlü olacak. Emin olun pek çok alanda daha büyük adımları, daha büyük cesaretle atacağız. Suruç'umuz böyle büyük gelişimi burada yaşadığı taktirde, emin olun Cumhurbaşkanımız adeta buranın belediye başkanı gibi çalışacaktır. Vekil kardeşlerim, MKYK üyelerimiz, Bekir Bozdağ kardeşiniz sizin belediye başkanınız gibi gece gündüz çalışacağız. Ankara'nın imkanlarını da Şanlıurfa Büyükşehir'in imkanlarını da Suruç'umuz için seferber edeceğiz. Bizi bir deneyin diyoruz, 5 yıl bize emaneti 1 kez verin, eğer beğenmezseniz sandık yine önünüze gelecek, 5 sene önce verdik yapamadığınız şimdi vermiyoruz deyin. Ama Allah için Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını bu kez deneyin. Bir farklılık, bir yenilik, bir değişim Suruç için de Şanlıurfa için de hayır olur. Buradaki değişim emin olun Türkiye'nin televizyonuna da gazetesine de siyasetine de en büyük manşet olur. Ben Suruç'a inanıyorum, Suruçlu kardeşlerime güveniyorum."
Bekir Bozdağ, ilçedeki temasları kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gördüğü için yıkılan Ulu Cami'nin yerinde yeniden yapılması için düzenlenen tören atma programına katıldı.
Caminin hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, kazasız ve belasız bir şekilde tamamlanması temennisini dile getirdi.
Bozdağ'a AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu eşlik etti.
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