Güncel

10.45- 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP Grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)

13.00 - CHP İzmir İl Başkanlığında, Dokuzuncu Yargı Paketi taslağında yer alan "Etki Ajanlığı" düzenlemesi hakkıda basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30 - 18.00- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Hakkari'de kayyum atamasına karşı yapılacak yürüyüş, basın açıklaması ve halk buluşmasının ardından "nöbet" eylemine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - 2023 yılında boşandığı eşi Aysel Aydemir'i öldürmeye teşebbüsten yargılanan Ferhat Bingöl'ün 6. duruşması İzmir Karşıyaka Adliyesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 15.30- Çocukevlerinde çalışan bakım personeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüştükten sonra basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, kripto varlıklara ilişkin hükümler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlanacak. ( TBMM)

15.30- Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası'nın faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak. (ANKARA)

16.00- TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağını işleten Anagold Madencilik şirketinin yetkilileri dinlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - TBMM)

- CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Zeliha Aksaz Şahbaz, kayyum atanan Hakkari'de inceleme ve temaslarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- HAKKARİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - PEKİN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…