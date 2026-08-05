TBMM\'de gazi ve şehit yakınlarına salon krizi

(ANKARA) - TBMM Milli Savunma Komisyonunda şehit ve gazi ailelerinin haklarına ilişkin 9 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri öncesinde gerginlik yaşandı. Komisyon salonuna alınmayan er gaziler ile şehit yakınları kapı önünde eylem başlatırken, daha sonra grubu temsilen bir kişinin toplantıya katılmasına izin verildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan, şehit ve gazi ailelerinin haklarına yönelik düzenlemeler içeren 9 maddelik "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşülmesine başlandı.

Güvenpark'ta hak talepleri için eylemlerini sürdüren er gaziler ile şehit yakınları, İYİ Parti milletvekilleriyle birlikte komisyon toplantısına katılmak istedi. Salona girişlerine izin verilmeyen gaziler ve şehit yakınları, duruma tepki göstererek komisyon salonunun önünde eylem başlattı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, gazilerin yanına gelerek sorunların çözümü için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Özen, şunları kaydetti:

"Yoğun bir çalışmanın arifesindeyiz. Hayırlı bir netice çıkarmak için iki senedir uğraşıyoruz. Birçok dernekle istişareler yaptık. Belli düzenlemelerle sorunların bir kısmını çözüyoruz. Bunun devamını getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Görüşmelerin ardından gazileri ve şehit yakınlarını temsilen bir kişi komisyon salonuna alındı.