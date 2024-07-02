TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Kayseri'deki saldırıları araştırmak için acil toplanacak

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(TBMM)- DEM Parti İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (İHİK) ile Göç ve Uyum Alt Komisyonu Üyesi Dilan Kunt Ayan, " Kayseri'de yaşanan saldırıların ve daha sonra başka kentlere de yayılan saldırı ve şiddet vakalarının önlenmesi, hasar ve bilançoların araştırılması" amacıyla TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonunu "acil olarak toplanması" için çağrıda bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Kayseri'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonunu "acil olarak toplantıya" çağırdı. Ayan, "Komisyonun ivedilikle bir heyet oluşturularak Kayseri'ye yerinde inceleme yapmak üzere gidilmesini, hasar bilançosu çıkartılması, riskli bölgeleri güvenli hale getirmesini, sorumlu ve faillerin tespiti için çalışmalar yapmasını, Kayseri'de, Hatay'da, Gaziantep'te meydana gelen saldırıları durdurmak, saldırıların yaşandığı ve yaşanma riski olan mahallelerde gerekli tedbirlerin alınmasını, basın yayın organları ve sosyal medyada nefret söylemi üreten, yayan ve göçmenlere yönelik provokasyonu örgütleyen kişi ve odakların tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılmasını" talep etti.