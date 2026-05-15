TBMM Stajyerlerine Taciz Davasında Mütaala

15.05.2026 16:48
Savcı, sanıklara cinsel istismar suçlarından 16 yıl 6 ay hapis cezası talep etti. Duruşma ertelendi.

TBMM'de stajyerlere yönelik taciz davasında, 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından, 16'şar yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia edip, geçen yıl 4 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat etti. D.K.'nin şikayeti sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddiası sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanıklar hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 16'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 9 Şubat'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Recep S. hakkında tahliye kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Üst mahkeme, itirazı yerinde bulup sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verdi.

'MUHABBET AMAÇLI MESAJ ATTIM'

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılamasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Ramazan Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulundukları cezaevinden bağlandı. Tutuklu sanık İbrahim B. önceki beyanlarını tekrarladığını ifade ederek, "Ben mesaj atarken stajyer değildi. Ben cinsel amaçlı mesaj atmadım, muhabbet amaçlı attım. Yanına yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Halil İ.G. de suçlamaları reddederek, "Kendisine dokunmadım, temasım olmamıştır. 6 aydan beri cezaevindeyim. İşimden oldum. Çoluk çocuğum perişan oldu" diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddedip, tahliyelerini istedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Beyanların ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanıkların, TBMM mutfağında stajyer olarak bulunan 15-18 yaş aralığındaki mağdurlara yönelik eylemlerini 'Kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar' kapsamında değerlendirdi. Mütalaada, bazı sanıkların mağdurlara mesaj gönderdiği, uygunsuz fotoğraflar attığı ve elektronik haberleşme araçlarını kullanarak eylemlerini gerçekleştirdiği belirtilerek, sanıklar için 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 16'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmedip, mütalaaya karşı savunma yapmak için taraflara süre verdi. Duruşma, 5 Haziran'a ertelendi.

Kaynak: DHA

