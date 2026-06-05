TBMM ve Bakanlar Önemli Etkinliklerde - Son Dakika
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TBMM ve Bakanlar Önemli Etkinliklerde

05.06.2026 00:10
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6 Nisan'da TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Bakanlara kadar birçok önemli etkinlik gerçekleşecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süryani toplumu temsilcilerini kabul edecek, Türk toplumuyla görüşecek ve İsveç Kralı Carl XVI Gustaf tarafından kabul edilecek.

(Stockholm)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneğince düzenlenen "Al Tomorrow Summit" etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.30)

3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sıfır Atık Forumu'nda düzenlenecek panelde konuşacak.

(İstanbul/12.00)

2 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Geleceğin Yazarları Projesi İl Fuarı'na, MEB 2.Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'na ve Erzurum Tanıtım Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30/15.30)

3 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mut ilçesinde düzenlenecek 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

(Mersin/14.00)

4 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Ordu'da AK Parti İl Başkanlığını, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Ordu/14.00/15.00/15.30)

5 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Van'da "Mahalle Başkanları Toplantısı" ile "Ortadoğu Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı"na katılacak.

(Van/14.00/17.00)

6 - AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonunun düzenlediği Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne iştirak edecek.

(İzmir/20: 00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticarette Milli Vizyon Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)???????

3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sıfır Atık Kent Tasarımı: İklim Hedefleri İçin Kentsel Planlama Paneli"ne katılacak ve KOMATEK 2026 18. Uluslararası İş ve İnşaat Makine Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/16.00/17.00)

4 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e resmi ziyarette bulunacak.

(Dakka)

2 - Özbekistan'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun da katılacağı "100 Yıllık Vasiyet" Türkoloji Kurultayı düzenlenecek.

(Semerkant)

3 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun oturumunda konuşma yapacak.

(St. Petersburg)

4 - ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

5 - ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

6 - ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübünde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, AA Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programına ayrı ayrı konuk olacak.

(İstanbul/10.00/22.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası müsabakalarına, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde devam edilecek.

(İstanbul/09.00)

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Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM ve Bakanlar Önemli Etkinliklerde - Son Dakika

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