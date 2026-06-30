TBMM ve Bakanlar Toplantıları Güncellemeleri

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/12.00/12.50)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,? partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye İş Kurumu ile Basın İlan Kurumu arasında, iletişim ve medya sektöründe istihdam ve iş gücünün geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP, DEM Parti ve CHP TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Yenilikçi Teşhis ve Tedavi Ürünleri Geliştirme Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüşecek.

(Ankara/13.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk Demir yolu Sektöründe Intermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini, iş gücü istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, Hollanda-Fas ve Fildişi Sahili-Norveç müsabakaları yapılacak.

(Monterrey/04.00/Dallas/20.00)

2- FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'na Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde grup etabı son maçlarıyla devam edilecek. İtalya-ABD, Fransa-Japonya, Kamerun-Kanada, Litvanya-Çin, Venezuela-Avustralya, Sırbistan-Fildişi Sahili, Yeni Zelanda-Slovenya ve Porto Riko-Türkiye maçları oynanacak.

(İstanbul/12.00/12.00/14.45/14.45/17.30/17.30/20.15/20.15)

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