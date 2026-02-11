TBMM Yemin Töreninde Kavga: Milletvekilleri Yaralandı - Son Dakika
TBMM Yemin Töreninde Kavga: Milletvekilleri Yaralandı

11.02.2026 20:19
Adalet Bakanı yemin töreninde CHP ve AK Parti arasında kavga çıktı; bazı milletvekilleri yaralandı.

Haber: Feyyaz Çanak/ Kamera: Yasin Kabadayı

(ANKARA) - Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in TBMM'deki yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti grupları arasında çıkan kavgada yaralanan milletvekillerinin sağlık durumuna ilişkin CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, "Genel olarak ciddi bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı filmler çekildi. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor fakat Mahmut Tanal tedbir amaçlı bu akşam hastanede tutulacak." dedi.

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'in TBMM'de düzenlenen yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti grupları arasında yaşanan kavga sonucu bazı milletvekilleri yaralandı. Yaralanan vekiller, tedbir amaçlı olarak Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan milletvekillerinin sağlık durumuna ilişkin CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul açıklamalarda bulundu.

CHP'li Aygun, hastanede Mahmut Tanal ve Servet Mullaoğlu'nun bulunduğunu belirterek, "Cem Avşar az önce ayrıldı. Genel olarak ciddi bir sıkıntı yok. Doktor milletvekilimiz de yanlarındaydı. Daha geniş açıklamayı o yapacaktır" dedi.

CHP'li Ertuğrul ise Tanal'ın darbeye maruz kaldığını ifade ederek, burun üzerinde cilt altı kesi oluştuğunu, ancak kırık tespit edilmediğini söyledi. Ense bölgesine alınan darbeler nedeniyle kontrol amaçlı filmler çekildiğini belirten Ertuğrul, milletvekilinin tedbir amaçlı bu gece hastanede tutulacağını aktardı.

Ertuğrul, "Kontrol amaçlı filmler çekildi. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor fakat tedbir amaçlı bu akşam hastanede tutulacak. Yarın sabah tekrar kontrol filmleri çekilecek. Oradan alınacak sonuca göre hareket edilecek. Bir diğer milletvekilimiz Cem Avşar'ın omuz çıkığı gerçekleşmişti. Redüksiyon, yani yerine oturtma işlemi yapıldı. Biraz zahmetli oldu ancak başarıyla tamamlandı. Onunla ilgili de kontrol filmi çekiliyor. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor, ilerleyen süreçte takip edilecek" dedi.

Ertuğrul, CHP'li Cem Avşar'ın omzunda çıkık meydana geldiğini, yerine oturtma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun yüzüne aldığı darbe nedeniyle yumuşak doku travması yaşadığını dile getiren Ertuğrul, "Ciddi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullandı. Burun üzerindeki kesi nedeniyle kanama oluştuğunu da belirten Ertuğrul, yapılan müdahalenin ardından herhangi bir sorun kalmadığını söyledi.

Kaynak: ANKA

