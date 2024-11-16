TCG Salihreis Phoenix Express-2024\'te

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG Salihreis fırkateyni, 4-15 Kasım tarihlerinde Tunus ev sahipliğinde icra edilen Phoenix Express-2024 Tatbikatı'na katıldı. Tatbikat kapsamında Tunus liman ziyareti icra edildi. 14 Kasım'da Tunus Deniz Kuvvetlerine ait OPV SYPHAX karakol gemisiyle eğitimler yapıldı." ifadelerine yer verildi.
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