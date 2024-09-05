TCG Yıldırım Firkateyni Yunanistan\'a Liman Ziyareti Gerçekleştirdi

Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yıldırım firkateyninin Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Yıldırım firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında, Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda TCG Yıldırım, SNMG-2 Komodoru Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi." ifadeleri yer aldı.