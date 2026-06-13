TDİ Konak Rıhtımı İhalesi Başladı - Son Dakika
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TDİ Konak Rıhtımı İhalesi Başladı

13.06.2026 00:47
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ÖİB, TDİ Konak Rıhtımı'nın işletme hakkını 36 yıl devretmek için ihale açtı. Son teklif: 5 Ağustos.

(ANKARA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İzmir'deki TDİ Konak Rıhtımı İşletmesi'nin işletme hakkının 36 yıl süreyle devredilmesi amacıyla ihaleye çıktı. İhalede son teklif verme tarihi 5 Ağustos olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait TDİ Konak Rıhtımı İşletmesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin 90 milyon lira geçici teminat yatırması ve 150 bin lira bedelle ihale şartnamesini satın alması gerekiyor. Son teklif verme tarihi ise 5 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ağustos, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDİ Konak Rıhtımı İhalesi Başladı - Son Dakika

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