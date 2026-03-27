TDK Başkanı Mert, HMKÜ'de Söyleşi Gerçekleştirdi - Son Dakika
TDK Başkanı Mert, HMKÜ'de Söyleşi Gerçekleştirdi

TDK Başkanı Mert, HMKÜ\'de Söyleşi Gerçekleştirdi
27.03.2026 16:07
Prof. Dr. Osman Mert, eski Türk yazıtlarının kültürel önemi üzerine öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Mert, Atatürk Konferans Salonu'nda Tarih Düşünce ve Araştırma Topluluğu ve HMKÜ??????? işbirliğinde düzenlenen "Orta Asya Bozkırlarında Türk Dilinin ve Tarihinin Sessiz Tanıkları, Bengü Taşlar" söyleşisinde öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Programın ardından Mert, AA muhabirine, eski Türk yazıtlarıyla??????? ilgili söyleşi için Hatay'da bulunduğunu söyledi.

Yazıtların Türk dili, edebiyatı ve tarihine dair önemli bilgiler sunduğunu ifade eden Mert, şunları kaydetti:

"Eski Türk yazıtları, Göktürk harfli yazıtlar bizim sadece Anadolu'nun değil, bütün kültür coğrafyasındaki Türk kardeşlerimizin ortak hafızası, ortak geçmişi... İnsan tarihi bir varlıktır. Hangi meslek grubundan olursa olsun geçmişini merak etmeyen bir insan yoktur. Dolayısıyla bu eserler hem bütün kültür coğrafyasındaki kardeşlerimizin ortak hafızası hem de bugün bizi bir araya getirme potansiyeline sahip eserlerdir. O dönemden bu eserler bizim kültürümüze, dilimize, edebiyatımıza, tarihimize dair pek çok bilgiyi günümüze taşır. Onlar olmadan biz kendimizi bugün kimliğimizi tanımlayamayız. O açıdan son derece kıymetli olduklarını düşünüyorum. Şu an bu yazıtların önemli, büyük olanlarının hepsinin üç boyutlu lazer taramalarını yaptık ve Türkiye'de aynı renk granitten birebir kopyalarını ürettirdik. İnşallah en kısa sürede külliyemizde bunları açacağız, yerleştireceğiz ve halkımızın hizmetine sunacağız."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve HMKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Uğuz'un da konuşma yaptığı etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDK Başkanı Mert, HMKÜ'de Söyleşi Gerçekleştirdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: TDK Başkanı Mert, HMKÜ'de Söyleşi Gerçekleştirdi - Son Dakika
